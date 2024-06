L’attore/regista Andy Serkis ha fornito alcuni aggiornamenti sull’inizio delle riprese di The Batman Parte II, sequel del fortunato DC movies di Matt Reeves.

Intervistato da The PopVerse in occasione della sua ospitata al Superhero Comic Con 2024, l’attore che ha interpretato Alfred in The Baman ha riferito che l’inizio delle riprese del sequel dovrebbe essere fissato per l’inizio del prossimo anno, e che al momento Reeves lavora attivamente sulla sceneggiatura.

“Fondamentalmente non so nulla del film a parte il fatto che ho appena scoperto che probabilmente inizieremo le riprese all’inizio del prossimo anno. Quindi, se fai i conti, uscirà un anno e mezzo dopo. So che Matt [Reeves] sta lavorando molto duramente alla sceneggiatura, ed essendo lo straordinario regista che è, posso solo supporre che si tratterà di un progetto brillante, perché penso che quello che ha fatto con il primo sia stato davvero sorprendente. Ho adorato lavorare con Robert Pattinson e non vedo l’ora di interpretare Alfred ancora una volta.”

A tal proposito va ricordato che la Warner Bros di recente ha scelto di rinviare l’uscita di The Batman Parte II di un anno, fissando la nuova data d’uscita al 2 ottobre 2026.

The Batman Parte II sarà diretto da Matt Reeves, il cui impegno si estenderà anche a livello sceneggiativo in collaborazione col suo socio Mattson Tomlin. Chiaramente Robert Pattinson riprenderà il ruolo di Bruce Wayne, ed ovviamente del suo alterego, il Crociato di Gotham. Sul casting, è molto probabile il ritorno anche di Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, di Jeffrey Wright come il Commissario Gordon, di Andy Serkis come Alfred, di Zoe Kravitz come Selina Kyle/Catwoman e di Barry Keoghan come Joker.

Come oramai noto, The Batman 2 sarà distribuito attraverso il marchio DC Elseworlds, un asset distaccato dalla nuova realtà nota come DC Studios, i cui CEO sono James Gunn e Peter Safran. A tal proposito, trovate a questo nostro indirizzo i film e le serie tv ce faranno parte della prima fase dell’immenso progetto DC Universe. Il film sarà distribuito nelle sale USA dal 2 ottobre 2026.

