HBO ha dato il via libera alla serie DC “Lanterns”

Il nuovo universo condiviso DC Universe continua il suo processo di espansione, ed uno dei prossimi passi sarà la serie live action “Lanterns“.

Questa sera il the Hollywood Reporter ha riferito che l’emittente HBO ha dato il via libera alla realizzazione della serie DC della durata di otto episodi. Lanterns sarà sviluppata dal creatore di Ozark “Chris Mundy“, dal veterano Damon Lindelof e dal vincitore dell’Eisner Award “Tom King“. In particolare la fonte ha spiegato che Mundy è stato ingaggiato come showrunner co-sceneggiatore, ruolo quest’ultimo rivestito dagli altri due filmmakers.

Il via libera alla serie su Lanterna Verde è arrivato a ben 5 anni dal progetto ideato da Greg Berlanti per il celebre “ArrowVerse“. Quello show ha subito negli anni diverse variazioni sul tema, tra cui l’intervento in cabina di riscrittura da parte di Seth Grahame-Smith, prima di essere completamente cancellato dall’avvento di James Gunn e Peter Safran in seno al colosso DC Studios.

L’annuncio della serie Lanterns è stato ufficializzato infine nel gennaio del 2023, quando i co-CEO di DC Studios hanno illustrato al pubblico l’intera prima fase del loro DC Universe, noto lo ricordiamo come “Chapter 1: God and Monsters” (qui trovate la notizia nel dettaglio).

Correlati