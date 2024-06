Sony Pictures ha rilasciato ieri la versione italiana del trailer di Paddington in Perù, terzo capitolo della celebre saga dedicata al famoso orsetto.

In questa nuova avventura Paddington si mette in viaggio verso il Perù con al seguito la famiglia Brown con l’obiettivo di visitare la casa di riposo per orsi che ospita amata zia Lucy, ma chiaramente l’avventura si cela dietro l’angolo. Questa è la trama ufficiale:

“Paddington parte per far visita all’amata zia Lucy, che ora vive nella “casa per orsi in pensione”. Con la famiglia Brown al seguito, un’emozionante avventura li conduce in un viaggio inaspettato attraverso la foresta amazzonica e le cime delle montagne del Perù.”

Dopo la regia dei primi due capitoli, il regista Paul King si è limitato con Paddington in Perù a co-scrivere il soggetto, a tal proposito la regia è passata all’esordiente Dougal Wilson. Il cast “umano” è stato confermato in blocco – ad eccezione di Emily Mortimer che sostituisce Sally Hawkins nei panni della “signora Brown” – con Jim Broadbent, Olivia Colman e Antonio Banderas che riprendono i loro ruoli. Imelda Staunton ha invece offerto la sua voce originale a zia Lucy.

I primi due film dedicati all’orsetto Paddington (come noto ispirati ai racconti di Michael Bond), realizzati con un misto di riprese dal vero e digitale, sono stati un grande successo di critica e pubblico visto che a fronte di un budget di 65 milioni di dollari e circa 40, hanno raggiunto in tutto il mondo 280 e 225 milioni di dollari.

Paddington in Perù sarà distribuito in Italia a partire dal 16 gennaio 2024.

