A24 svela il misterioso trailer dell’horror Heretic

La nota casa di distribuzione A24 ha condiviso in rete il primo trailer di Heretic, il misterioso horror diretto da Scott Beck e Bryan Woods.

Il film è stato scritto e diretto dalla coppia nota per aver sceneggiato e prodotto “A Quiet Place“, il primo iconico film della saga di John Krasinski che vedrà il prossimo capitolo in sala tra pochi giorni. Esso racconta l’agghiacciante disavventura vissuta da una coppia di ragazze mormone in cerca di nuovi seguaci che sceglie la casa sbagliata. Dietro l’uomo che le accoglie, infatti, si cela un sadico che inizia un gioco mortale con le due ragazze.

Nel cast spicca un inedito Hugh Grant, qui nei panni del sadico che accoglie le due povere ragazze, ma anche Sophie Thatcher (MaXXXine) e Chloe East (The Fabelmans). Beck e Woods hanno prodotto il film in compagnia di Julia Glausi, Stacey Sher e Jeanette Volturno.

A24 porterà in sala Heretic a partire dal 15 novembre. Sarà interessante capire se il film riuscirà ad ottenere una distribuzione anche nel nostro paese.

