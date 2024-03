Il film The Batman 2 è stato rinviato di un anno

L’uscita al cinema di The Batman 2 ha subito un brusco rinvio, a rivelarlo la Warner Bros attraverso i propri canali. Quale sarà la nuova data di uscita?

Inizialmente atteso per il 3 ottobre 2025, il secondo capitolo della saga legata al Cavaliere Oscuro diretto da Matt Reeves sembra sia stato spostato al 2 ottobre 2026. Le motivazioni di questo lungo rinvio (un anno esatto) non sono state rivelate, ma non è un segreto che il dilungarsi dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori abbia causato pesanti ritardi nella produzione di molti film attesi, The Batman 2 incluso. A tal proposito, nel mese di giugno è stato riferito che le riprese del film erano state spostate da fine 2023 ad inizio 2024.

Nel 2024 sarà distribuito via Max lo spin-off dedicato al Pinguino di Colin Farrell, che, come oramai noto, farà da ponte tra gli avvenimenti narrati in The Batman e quelli del suo sequel. A questo punto l’attesa per questa serie diventerà ancora più spasmotica.

The Batman 2: il film.

The Batman 2 sarà diretto da Matt Reeves, il cui impegno si estenderà anche a livello sceneggiativo in collaborazione col suo socio Mattson Tomlin. Chiaramente Robert Pattinson riprenderà il ruolo di Bruce Wayne, ed ovviamente del suo alterego, il Crociato di Gotham. Sul casting, è molto probabile il ritorno anche di Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, di Jeffrey Wright come il Commissario Gordon, di Andy Serkis come Alfred, di Zoe Kravitz come Selina Kyle/Catwoman e di Barry Keoghan come Joker.

Come oramai noto, The Batman 2 sarà distribuito attraverso il marchio DC Elseworlds, un asset distaccato dalla nuova realtà nota come DC Studios, i cui CEO sono James Gunn e Peter Safran. A tal proposito, trovate a questo nostro indirizzo i film e le serie tv ce faranno parte della prima fase dell’immenso progetto DC Universe. Il film sarà distribuito nelle sale USA dal 2 ottobre 2026.