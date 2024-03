Rivoluzione Scream VII: a sorpresa Neve Campbell nel cast

Neve Campbell ha interpretato l’iconico personaggio Sidney Prescott nella saga Scream per ben 5 capitoli, ed ora tornerà per il settimo capitolo.

Dopo aver saltato Scream VI a causa di un mancato accordo sul compenso, l’attrice Neve Campbell a sorpresa ha annunciato nelle ultime ore (via The Hollywood Reporter) di aver firmato per tornare nella saga con Scream VII, ennesimo capitolo della saga horror dedicata al famoso killer Ghostface. Ma non è tutto!

Con il ritorno del personaggio iconico di Sindey Prescott, cuore pulsante dell’intera saga, è noto da oggi che Kevin Williamson ha firmato per dirigere il film dopo aver contribuito a creare la saga assieme al compianto Wes Craven. Oltre al primo film, Williamson ha sceneggiato anche Scream 2 e Scream 4. La sceneggiatura di Scream VII, inoltre, è stata affidata a Guy Busick, che ha scritto Scream (il quinto capitolo) e Scream VI, prendendo così il posto di James Vanderbilt.

Tale rivoluzione nella saga arriva a seguito dell’addio alla regia della coppia formata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett prima, e Christopher Landon dopo, ma anche dopo che la produzione ha dovuto licenziare Melissa Barrera (qui i motivi) perdendo successivamente anche Jenna Ortega. Sarà l’ultimo atto di quella che sembra il momento più negativo dell’intera storia legata a Ghostface? Non resta che attendere nuovi aggiornamenti.