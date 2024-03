Diretto dal regista spagnolo Juan Carlos Fresnadillo e interpretato dalla star della serie televisiva “Stranger Things” Millie Bobby Brown, Damsel è un film fantasy fiabesco che cerca di utilizzare gli stilemi tipici della fiaba per raccontare qualcosa di diverso, capovolgendone per l’appunto il significato.

La trama è presto detta: la principessa Elodie (Millie Bobby Brown), sovrana del regno di Inophe, vive assieme al padre, alla matrigna e alla sorella. Quando le viene annunciato che dovrà sposare Henry (Nick Robinson), principe del regno di Aurea, accetta nella speranza che il matrimonio, seppur combinato, possa essere d’aiuto alla sua gente, martoriata dalla povertà e dalla fame. Purtroppo, il giorno delle nozze scoprirà che qualcuno ha intenzione di versare il suo sangue nel corso di un terribile rituale.

Sin dalla trama, che inserisce Damsel in quel filone di pellicole che hanno per protagonista la principessa che si salva da sola e tra i cui titoli spadroneggiano – tra gli altri – i disneyani “Frozen” e “Rapunzel”, il film del tutt’altro che sprovveduto Juan Carlos Fresnadillo (già dietro la macchina da presa di quel gioiellino horror che è “28 settimane dopo”, datato 2007) strizza l’occhio alle argomentazioni progressiste e alla tematica femminista senza però riuscire sino in fondo ad affondare il colpo. O meglio, senza aggiungere nulla di nuovo a quanto già è stato detto attraverso altri film.

La messa in scena di Damsel sembra a tratti voler suggerire allo spettatore che il contenuto, il significato, dell’opera sia originale e innovativo quando in realtà, come già accennato, la rottura di certi stilemi dei racconti tradizionali medievali è stata già proposta, con ben altri risultati, non solo dalla Disney ma anche da tantissime produzioni, d’oltreoceano e non.

Sia chiaro, Damsel non è malriuscito e anzi può vantare un apparato tecnico-visivo di prim’ordine (sebbene alcuni aspetti del design sia dei paesaggi che dei personaggi siano debitori – anche un po’ troppo – verso i più recenti successi fantasy cinematografici e televisivi) e un ritmo piuttosto buono. Adatto agli appassionati del genere.

Damsel è disponibile attualmente sul catalogo di Netflix.

Damsel Regista: Juan Carlos Fresnadillo Data di creazione: 2024-03-12 20:21