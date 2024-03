Venom 3: svelato il titolo ufficiale e la nuova data

L’uscita in sala di Venom 3 è prevista per il prossimo autunno, ed amplierà maggiormente l’universo Marvel legato al personaggio di Spider-Man. Ma con quale titolo sarà distribuito?

Beh, alla domanda è venuta in aiuto direttamente casa-madre Sony Pictures nelle ultime ore (via DiscussingFilm): il film verrà distribuito come Venom: The Last Dance, in riferimento alla possibilità che si tratti dell’ultimo atto di una trilogia con Tom Hardy nei panni del famoso anti-eroe Marvel. In realtà, il titolo era stato già anticipato dallo stesso Hardy tempo addietro all’interno di un post-social.

Non è l’unica novità che riguarda Venom 3: il film, infatti, approderà nelle sale USA prima del previsto, ossia il 25 ottobre 2024 (in precedenza era l’8 novembre). Si tratta di una data più congeniale al periodo di Halloween, e quindi potenzialmente più redditizio.

Venom: The Last Dance, il film.

Il film sarà diretto da Kelly Marcel, co-sceneggiatrice dei primi due capitoli. Il cast, oltre la riconferma di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, vedrà la presenza di Juno Temple e Chiwetel Ejiofor in ruoli misteriosi. E’ probabile che Stephen Graham, l’attore che in “Venom: La Furia di Carnage” ha vestito i panni del detective Patrick Mulligan, potrebbe tornare come il simbionte Toxin.

TRAMA PROBABILE: Secondo alcune voci, il ruolo affidato a Chiwetel Ejiofor sarebbe quello di Orwell Taylor, il leader di un gruppo di vigilanti corazzati chiamato The Jury, incaricato di fermare Eddie Brook/Venom. Come parziale conferma dell’introduzione di questo villain nel film viene in aiuto il titolo di lavorazione “Orwell”.

Sony Pictures rilascerà il film dal 25 ottobre 2024.