A sorpresa Neve Campbell NON sarà in Scream 6: ecco perchè

Neve Campbell NON farà parte del cast di Scream 6, a confermarlo è stata la stessa attrice attraverso un breve comunicato stampa.

Perno principale della storyline dei primi quattro capitoli della saga, e solo in parte del quinto capitolo approdato in sala nel corso del 2022, l’attrice Neve Campbell ha fatto sapere che non tornerà per Scream 6 a casa di un’offerta a lei formula difficilmente accettabile. Nel particolare la Campbell ha riferito al The Hollywood Reporter di essere comunque grata al franchise legato al celebre Ghostface, ma che allo stesso tempo l’offerta ricevuta per tornare nel sesto capitolo era assolutamente incongruente con il valore dato dal suo personaggio (Sidney Prescott) all’interno franchise.

A questo punto, dopo la morte del personaggio interpretato da David Arquette nel quinto capitolo, l’ultima “superstite” della saga principale è Gale Weather (Courteney Cox).

SCREAM 6

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con James Vanderbilt e Guy Busick che co-scrivono la sceneggiatura. Vanderbilt, Paul Neinstein e William Sherak di Project X Entertainment sono i produttori. Il creatore della saga Kevin Williamson e il terzo membro di Radio Silence “Chad Villella” sono i produttori esecutivi insieme a Gary Barber di Spyglass e Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena. CAST: Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Dermot Mulroney, Courteney Cox, Hayden Panettiere. USCITA: Al cinema dal 31 marzo 2023.