I Marvel Studios sono spesso alla ricerca di villain che possano convogliare al massimo la passione dei fan, ma se fosse ancora Thanos il prescelto?

Come noto, i problemi legali di Jonathan Majors hanno spinto i Marvel Studios a rivedere i propri piani in relazione alla centralità di Kang il Conquistatore come super villain all’interno della Saga del Multiverso. Nonostante sia partito una sorta di re-casting (qui gli ultimi aggiornamenti), c’è chi apre però ad una possibilità che di certo potrebbe non dispiacere allo zoccolo duro dei fan.

Protagonista del tour promozionale di Dune Parte Due, l’attore Josh Brolin si è lasciato scappare alcune dichiarazioni interessanti legate al villain Thanos, personaggio da lui interpretato nella precedente Saga dell’Infinito. Parlando con ComicBook, infatti, Brolin ha riferito di aver sentito voci di corridoio secondo cui lo studios starebbe pensando ad un clamoroso ritorno di Thanos nell’MCU.

“Ho sentito dire in giro che lo riporteranno indietro. C’è la serie What If…?, che vede un diverso tipo di Thanos. Non so se lo riporteranno indietro nell’MCU, ma non ero al corrente che fosse il cattivo Marvel più ucciso… Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo.”

Thanos è da molti considerato l’antagonista per antonomasia dell’universo Marvel Comics, e sicuramente lo è anche del Marvel Cinematic Universe. Lo scontro finale con i Vendicatori in Avengers: Endgame ha però chiuso il percorso del villain all’interno della saga. Nonostante la dipartita un suo ritorno potrebbe non essere escluso, e questo grazie alla teoria del Multiverso che offre più di una strategia allo studios. A tal proposito, di recente Josh Brolin è tornato a doppiare diverse varianti del personaggio nella serie animata What if …?.

Chiaramente, da qui ad affermare che il super villain tornerà sicuramente in un prossimo film Marvel ce ne passa, resta pertanto da capire quanto sarebbe gradita tale possibilità? Dite la vostra nei commenti.