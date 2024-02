L’astro nascente Austin Butler sarà tra i protagonisti di The Bikeriders, il film di Jeff Nichols in arrivo nelle sale prossimamente.

Ispirato a fatti realmente accaduti, il film porta in scena la storia di un gruppo di motociclisti che nell’arco di dieci anni si è trasformato in una gang violenta e legata al mondo della criminalità. Nel cast principale spicca, come anticipato, l’astro nascente Austin Butler, ma anche Jodie Comer, Norman Reedus e Tom Hardy.

Questa è la sinossi ufficiale:

The Bikeriders, interpretato da Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy e Norman Reedus, racconta la storia di un club di motociclisti del Midwest, i Vandals, e le vite dei suoi membri. Nell’arco di dieci anni il club, da luogo di ritrovo per gli outsider locali si trasforma in una gang losca e pericolosa che influenza e minaccia lo stile di vita unico del gruppo originario.

Universal Pictures ha diffuso qui di seguito il trailer ufficiale.