La produzione della sesta – ed ultima – stagione di Cobra Kai è partita da Atlanta, e si preannuncia davvero scoppiettante.

Un video dal set diffuso attraverso i canali social Netflix ha confermato l’avvio delle riprese da Atlanta. Nel breve video il cast storico della serie saluta i fan annunciato una stagione conclusiva ricca di colpi di scena. Con il video in questione, è stata anche diffusa una foto ufficiale dal set che mostra il cast in bella posa.

(Da sinistra a destra) Griffin Santopietro come Anthony LaRusso, Mary Mouser come Samantha LaRusso, Xolo Maridueña come Miguel Diaz, William Zabka come Johnny Lawrence, Ralph Macchio come Daniel LaRusso, Nathaniel Oh come Nate, Yuji Okumoto come Chozen Toguchi, Tanner Buchanan come Robby Keene e Peyton List nel ruolo di Tory Nichols.

Va ricordato, inoltre, che Sony Pictures ha avviato la produzione di un nuovo Karate Kid movie che farà da crossover tra la saga originale, il reboot del 2010 e la serie Cobra Kai (qui la notizia).

COBRA KAI: la serie.

La serie è stata prodotta da Sony Pictures Television, ma i diritti sono stati acquisiti da Netflix, ed è nata come spin-off della famosa saga cinematografica Karate Kid. Nel cast originale sono presenti Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Maridueña, Dallas Dupree Young, Oona O’Brien e Thomas Ian Griffith.

TRAMA SERIE: Cobra Kai è ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di All Valley del 1984, con un ormai affermato Daniel LaRusso (Ralph Macchio) che fatica a trovare un equilibrio nella vita senza la guida del maestro Miyagi e che si ritrova a dover affrontare lo spiantato Johnny Lawrence (William Zabka), l’avversario di un tempo ora deciso a riscattarsi riaprendo il famigerato dojo di karate che dà il titolo alla serie.

La più grande, la più cattiva, l’ultima stagione di Cobra Kai è ora in produzione! Ci vediamo nel dojo. pic.twitter.com/jdqkpv5J02 — Netflix Italia (@NetflixIT) February 5, 2024