Saw XI: Kevin Greutert confermato per la regia del film

Kevin Greutert è stato riconfermato per la regia di Saw XI, l’ennesimo capitolo della saga horror legata al killer Jigsaw.

Tra i protagonisti della rinascita della famosa saga operata con Saw X lo scorso autunno, il regista Kevin Greutert ha ottenuto la riconferma per il capitolo numero 11. A confermare la notizia è stato quest’oggi Bloody Disgusting. Oltre ad aver diretto Saw X, Greutert ha anche diretto Saw VI, Saw: The Final Chapter, oltre che montare Saw I, Saw V e Jigsaw.

Saw XI è stato annunciato lo scorso dicembre, ed in quell’occasione è stato riferito del NON ritorno degli sceneggiatori del decimo capitolo “Josh Stolberg e Pete Goldfinger“. Il film è stato programmato per il 27 settembre 2024. Altri aggiornamenti verranno resi noti nelle prossime settimane.

Saw X: il film.

Il film è stato diretto da Kevin Greutert su una sceneggiatura di Peter Goldfinger e Josh Stolberg. In cabina di produzione spazio per Mark Burg e Oren Koules. Come gli altri capitoli della saga, anche Saw X è una produzione targata Twisted Pictures. Nel cast con Tobin Bell nei panni di Jigsaw, anche Shawnee Smith, Costas Mandylor, Steven Brand e Michael Beach.

TRAMA: John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell’arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili. Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.