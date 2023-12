Jigsaw continuerà a mietere vittime in Saw XI

Lionsgate nella notte ha annunciato Saw XI, ennesimo capitolo di una delle saghe cinematografiche più longeve di sempre.

Direttamente dai canali social ufficiali, infatti, lo studios ha annunciato l’avvio della produzione del capitolo numero 11, e lo ha fatto attraverso il rilascio di un teaser poster che propone anche la data di uscita cinematografica, ovvero il 27 settembre 2024. La finestra di mercato scelta per Saw XI è grosso modo la stessa di Saw X. Nessun dettaglio sull’ipotetico nuovo coinvolgimento di Tobin Bell come Jigsaw.

Saw X: regia, cast, trama.

Il film è stato diretto da Kevin Greutert su una sceneggiatura di Peter Goldfinger e Josh Stolberg. In cabina di produzione spazio per Mark Burg e Oren Koules. Come gli altri capitoli della saga, anche Saw X (qui il trailer) è una produzione targata Twisted Pictures. Nel cast con Tobin Bell nei panni di Jigsaw, anche Shawnee Smith, Costas Mandylor, Steven Brand e Michael Beach.

TRAMA: John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell’arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili. Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.

FONTE: DEADLINE