Il primo Box Office Italia del mese di febbraio ha vissuto un gustoso testa a testa tra due film: Povere Creature! e Tutti Tranne Te. Andiamo a scoprire chi l’ha spuntata.

In un weekend in cui le nuove proposte non sembrano aver convinto il pubblico italiano, il botteghino nazionale ha visto primeggiare il duo formato da Povere Creature! e Tutti Tranne Te, entrambi i film protagonisti di una tenitura non indifferente. Dopo un testa a testa impressionante, però, a spuntarla è stato il film diretto da Yorgos Lanthimos.

Forte delle 11 candidature agli Oscars 2024, tra cui quella per il Miglior Film, Povere Creature! (qui la recensione) ha vinto il Box Office Italia con un nuovo incasso da 1,85 milioni di euro, ed un calo molto limitato dell’8%. Ad oggi il film con Emma Stone ha totalizzato 4,7 milioni, con la possibilità di sfruttare anche nelle prossime settimane quello che possiamo considerare “l’effetto Oscar”.

Lo sconfitto del weekend – se vogliamo chiamarlo così – è stato quindi Tutti Tranne Te. La commedia romantica ha perso la prima posizione solo domenica fornendo comunque un incasso stimato nel weekend di 1,79 milioni di euro, ed un aumento degli incassi di circa il 48% rispetto all’esordio avvenuto la scorsa settimana. Ad oggi l’incasso parziale è salito a quota 3,72 milioni.

In terza posizione si è classificato I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno con un nuovo incasso da 768 mila euro, ed un totale di 3,15 milioni. La prima nuova proposta “Argylle” si è classificata al quarto posto con un incasso stimato di 402 mila euro, mentre in quinta si è confermato Perfect Days con un nuovo incasso da 372 mila euro, per un totale di 4,33 milioni.

FONTE: CINEGURU