Il regista David Leitch dirigerà il nuovo Jurassic World movie annunciato lo scorso mese dalla Universal Pictures?

Un nuovo aggiornamento dalla iconica saga Jurassic Park è arrivato in rete questa notte, e come anticipato riguarderebbe il nome del regista scelto dalla Universal. David Leitch, noto per aver diretto di recente film quali Atomica Bionda, Bullet Train e Fast & Furious: Hobbs and Shaw, viene indicato da varie fonti come l’uomo perfetto per riavviare la saga.

Al momento non ci sono stati commenti ufficiali, è pertanto lecito attendere nuovi aggiornamenti a tal proposito.

Il nuovo film – annunciato lo scorso mese – verrà scritto da David Koepp, sceneggiatore del primo originale Jurassic Park di Steven Spielberg e del secondo diretto da Michael Crichton. Steven Spielberg tornerà a produrre attraverso Amblin Entertainment, così come Frank Marshall e Patrick Crowley. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione Sara Scott e il direttore creativo dello sviluppo della produzione Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per Universal Pictures.

I membri del cast di entrambe le trilogia finora approdate al cinema, inoltre, non dovrebbero essere coinvolti nel reboot, almeno fino a nuovi aggiornamenti. La release del nuovo Jurassic World è stata fissata per il 2 luglio 2025.