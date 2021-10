Sono ufficialmente terminate le riprese del cinecomic The Flash

Il regista Andy Muschietti ha confermato la fine delle riprese di The Flash, uno dei prossimi capitoli del franchise dedicato all’universo DC Comics.

L’annuncio della chiusura dei lavori sul set di The Flash è arrivato attraverso un post-social del regista in cui ringrazia la troupe per il lavoro svolto nei sette mesi di produzione. Sul profilo Instagram di Andy Muschietti è apparsa anche una seconda foto dal set. Ricordiamo che nel fine settimana abbiamo potuto apprezzare un primissimo teaser trailer di The Flash direttamente dall’evento noto come DC FanDome.

Qui il teaser trailer di The Flash

THE FLASH

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. CAST: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. USCITA: Nelle sale Usa dal 3 giugno 2022.

TRAMA: Il film adatterà il fumetto Flashpoint.