La serie Y: L’ultimo Uomo non potrà contare su una seconda stagione

L’emittente FX ha deciso di non rinnovare per una seconda stagione la serie post-apocalittica Y: L’ultimo Uomo, la conferma è arrivata pochi minuti fa.

Nonostante le buone recensioni, e le risposte pressappoco positive del pubblico di Disney+, la serie Y: L’ultimo Uomo (in originale Y: The Last Man) non è riuscita a convincere i dirigenti di Hulu, e quindi chiuderà con la sua unica stagione attualmente in corso. L’annuncio, ripostato in rete da SuperHeroHype, è stato accompagnato da alcune dichiarazioni da parte della showrunner , la quale si è detta fiduciosa sul possibile interesse di altri network.

“FX è stato un partner straordinario, ma sappiamo che qualcun altro sarà molto fortunato ad avere questa squadra e questa storia. Non ho mai sperimentato la straordinaria solidarietà di così tante persone di talento. Ci impegniamo a trovare a Y la sua prossima casa.“

Y: L’ULTIMO UOMO

PRODUZIONE: La serie è stata sviluppata per la televisione da Eliza Clark, showrunner ed executive producer insieme a Nina Jacobson e Brad Simpson, Mari Jo Winkler-Ioffreda, Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Coleman Herbert è il co-executive producer, mentre Nellie Reed e Anna Beben sono le produttrici. La serie è prodotta da FX Productions. CAST: Diane Lane (Congresswoman Jennifer Brown), Ashley Romans (Agente 355), Ben Schnetzer (Yorick Brown), Olivia Thirlby (Hero Brown), Amber Tamblyn (Kimberly Campbell Cunningham), Marin Ireland (Nora Brady), Diana Bang (Dr. Allison Mann), Elliot Fletcher (Sam Jordan) e Juliana Canfield (Beth Deville). DISTRIBUZIONE: Dal 13 settembre 2021 su FX on Hulu. In Italia su Star di Disney+ dal 22 settembre.

TRAMA: Dallo studio che ha portato Devs e Mrs. America al pubblico di tutto il mondo, Y: L’ultimo uomo è una serie drama basata sull’acclamata serie omonima di fumetti DC Comics di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Y: L’ultimo uomo si svolge in un mondo post apocalittico in cui un cataclisma ha sterminato tutti i mammiferi dotati del cromosoma Y, eccetto un uomo cisgender e la sua scimmia. La serie segue i sopravvissuti di questo nuovo mondo mentre tentano con tutte le loro forze di ripristinare ciò che è andato perduto e di sfruttare questa opportunità per costruire qualcosa di migliore.