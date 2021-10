La terza stagione della serie antologica nota ai fan come Hill House, dedicata come noto al romanzo “The Fall of the House of Usher“, è stata oggetto di discussione durante un podcast con protagonista Mike Flanagan.

Reduce dal successo di critica ottenuto con un’altra serie horror su Netflix (Midnight Mass), il regista/sceneggiatore Mike Flanagan ha parlato di “The Fall of the House of Usher” svelando che sarà lieto di rinunciare al cosiddetto slowburn a cui tanto ci ha abituati nelle precedenti stagioni, e che quindi regalerà al pubblico di Netflix sin da subito spargimenti di sangue. Ecco un estratto raccolto dal suo intervento:

“Vogliamo solo secchiate di sangue che sgorghino dal soffitto già a pagina due. Usher è un incendio. È un’esplosione… è rock and roll, sopra le righe e semplicemente violento e folle e orribile.”

Sull’inizio delle riprese, Flanagan ha rivelato che il primo ciak dovrebbe essere battuto dal prossimo gennaio, con un cast oramai prossimo ad essere annunciato… a tal proposito siamo certi della riconferma di buona parte del cast delle prime due stagioni della suddetta serie antologica.

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER

PRODUZIONE: La nuova stagione sarà sceneggiata da Mike Flanagan e Trevor Macy, con il primo impegnato anche come showrunner. La regia degli otto episodi sarà divisa equamente tra Flanagan e Michael Fimognari. I nuovi episodi trarranno ispirazione dal romanzo di Edgar Allan Poe intitolato per l’appunto The Fall of the House of Usher. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.

TRAMA ROMANZO: La caduta della casa degli Usher (The Fall of the House of Usher) è un racconto del terrore scritto da Edgar Allan Poe. È conosciuto anche coi titoli La rovina della casa degli Usher e Il crollo della casa Usher. Il racconto venne pubblicato per la prima volta nel 1839 sul periodico The Graham’s Lady and Gentleman’s Magazine, in seguito nella raccolta Racconti del grottesco e dell’arabesco. Questo racconto, come quasi tutti quelli scritti da Edgar Allan Poe, è narrato in prima persona e non vengono specificati tratti caratteristici del protagonista, se non quelli necessari allo svolgimento della trama: non si sa come si chiami il protagonista, l’età o la storia personale. Nel racconto sono molto evidenziati i temi e le descrizioni cupi classici dello stile di Poe, in particolare nella descrizione iniziale della dimora.