Box Office Usa: Halloween Kills domina il weekend con oltre 50 milioni

Il risveglio del mercato cinematografico nordamericano non poteva non passare per Halloween Kills, il secondo capitolo della nuovo trilogia dedicata al celeberrimo Michael Myers.

Il pubblico nordamericano (via BoxOfficePro) nel weekend appena passato ha premiato Halloween Kills con un incasso di 50.35 milioni di dollari, dato ampiamente superiore alle stime degli analisti pre-weekend. Il film che ha vinto a mani basse il Box Office Usa nel weekend ha giovato della grande voglia di horror del pubblico nordamericano, e questo nonostante le critiche non proprio positive della stampa, a tal proposito va segnalato che il punteggio Rotten Tomatoes è stato inferiore al 40%.

L’incasso da oltre 50 milioni totalizzato da Halloween Kills è l’ennesima conferma che il pubblico nordamericano ha oramai smaltito la paura per l’emergenza Covid-19 tornando quindi ad accalcare le sale cinematografiche. Ricordiamo che il film esordiva nelle sale, ma anche in contemporanea su Peacock, il servizio digitale della NBCUniversal, a tal proposito, tale dato assume valore doppio.

La seconda piazza del Box Office Usa è andata a No Time to Die (la recensione), il film è reduce da un weekend capace di inglobare 24.3 milioni di dollari, per un totale di 99.51 milioni in dieci giorni. In terza posizione si è difeso ancora bene Venom: La Furia di Carnage (la recensione) con un incasso di 16.5 milioni di dollari, ed un totale di 168.08 milioni. Il film d’animazione La Famiglia Addams 2 ha raccolto altri 7.2 milioni di dollari in quarta posizione (totale 42.27 milioni), mentre The Last Duel ha esordito in quinta posizione con un incasso da 4.82 milioni di dollari.