Box Office Italia: Venom – La Furia di Carnage sale a 2 milioni in tre giorni

Doveva essere il weekend di Venom – La Furia di Carnage, ed in effetti i numeri del Box Office Italia sono dalla parte del nuovo cinecomic Marvel/Sony.

Nella giornata di sabato (via Cinetel) appena passata, Venom – La Furia di Carnage ha continuano la sua corsa in vetta al botteghino nazionale, ed ha raccolto altri 867 mila euro. In tre giorni di programmazione italiana il cinecomic con Tom Hardy ha ora raggiunto un incassi complessivo di 2.06 milioni di euro, e chiuderà presumibilmente il primo weekend d’esordio con uno score ampiamente superiore ai 2.5 milioni. Per un sequel in periodo post-pandemico si tratta di un risultato positivo che, ovviamente, andrà monitorato anche nei prossimi giorni.

No Time to Die (la recensione) ha tenuto tranquillamente la seconda posizione del Box Office Italia anche di sabato, il suo incasso è stato 262 mila euro, per un totale che ha finalmente superato la quota dei 6 milioni complessivi (6.09 milioni). In terza posizione Baby Boss 2: Affari di Famiglia ha invece fatto un discreto balzo in avanti superando un bel po’ di competitor, l’incasso maturato sabato per il cartoon è stato 119 mila euro, per un totale di 825 mila. Tra le nuove proposte del weekend, inoltre, The Last Duel ha raccolto sabato altri 115 mila euro, per un totale in tre giorni di 206 mila, non proprio un risultato positivo per il nuovo kolossal storico di Ridley Scott.

Appuntamento alla giornata di domani per l’aggiornamento relativo al weekend intero.