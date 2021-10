Box Office Italia: Venom 2 vince il miglior weekend dell’era pandemica

Il cinecomic Venom: La Furia di Carnage ha vinto il Box Office Italia, e lo ha fatto segnando il miglior weekend dallo scoppio della pandemia nel nostro paese.

La spinta dei fan Marvel, unitamente alla possibilità di accedere alle sale con capienza al 100%, hanno finalmente spinto il botteghino nazionale fin sopra i 5.6 milioni di euro di incasso complessivo (via Cinetel). Dati alla mano, le statistiche di questo weekend risultano le più alte in assoluto dall’inizio del periodo pandemico in Italia. Tra le altre cose i dati del Box Office Italia soffrono da giorni dell’attacco hacker che ha colpito il circuito The Space Cinema.

Come anticipato, i fan Marvel hanno spinto in alto gli incassi di Venom: La Furia di Carnage (la recensione), il cinecomic diretto da Andy Serkis. A dispetto di una serie di recensioni non proprio lusinghiere, Venom 2 ha raccolto una cifra stimata all’esordio di 2.75 milioni di euro, segnando tra le altre cose il miglior opening weekend italiano dall’inizio della pandemia. Il primo capitolo (Venom) esordì nel 2018 con 3.4 milioni di euro nel weekend, ed un totale di 8.5 milioni a fine corsa.

No Time to Die (la recensione) ha raccolto altri 715 mila euro nel weekend, ed ora viaggia a quota 6.3 milioni complessivamente. In terza posizione si è classificato The Last Duel all’esordio, per il film di Ridley Scott l’incasso registrato è stato 312 mila euro. Il cartoon Baby Boss 2: Affari in Familia ha chiuso al quarto posto con un incasso di 306 mila euro per un totale di 964 mila. La quinta posizione, infine, è finita a La Scuola Cattolica con un incasso da 291 mila euro, ed un totale di 1.07 milioni.