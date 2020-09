Star Trek 4: Per Noah Hawley il suo film non è morto

Secondo le ultime dichiarazioni di Noah Hawley, il suo Star Trek 4 non sarebbe stato cancellato del tutto dalla Paramount, ma messo solo pausa.

Il mese scorso, la notizia della sospensione del film di Hawley aveva scosso non poco i tantissimi fan, i quali aspettavano da tempo una nuova pellicola incentrata sull’universo Star Trek.

Le voci suggerivano che la causa di tale decisione potesse essere ricondotta a una sceneggiatura non in linea con lo spirito del franchise, perchè incentrata su un virus letale capace di cancellare metà della popolazione della galassia. Certamente un argomento poco gradito in questo periodo caratterizzato dalla presenza ingombrante del Covid-19.

In una recente intervista su Variety, il regista/sceneggiatore smentisce in parte queste voci, affermando che il suo progetto per la Paramount non sia stato definitivamente cancellato, ma messo solamente in stasi, dichiarando inoltre che il film è in fase avanzata, avendo concluso la sceneggiatura ed iniziato ad assumere designer al fine di “concettualizzarne” l’aspetto finale.

Noah Hawley, portando come esempio ciò che ha già fatto con Fargo – la serie televisiva basata sull’omonimo film del 1996, e confermando quanto già era trapelato in rete sul reboot dellla Saga, ha aggiunto:

Non stiamo facendo Kirk e non stiamo facendo Picard. È un inizio da zero che poi ci permette di fare quello che abbiamo fatto con Fargo, dove per le prime tre ore dici “Oh, non ha davvero niente a che fare con il film”, e poi trovi i soldi [ndr: nascosti nella neve da Carl Showalter nel fim originale]. Quindi ricompensi il pubblico con una cosa che ama.

Quanto durerà questo stallo sul fronte cinematografico, oramai fermo a Star Trek: Beyond, 3° capitolo della saga ambientata nell’Universo Kelvin? Fortunatamente per i fan di tutto il Mondo Star Trek – almeno sul fronte televisivo – è assolutamente vivo, avendo in programma nuove stagioni di show già varati e diverse nuove serie pronte per essere prodotte.