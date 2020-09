[Ufficiale] WandaVision su Disney+ a fine 2020

La serie WandaVision debutterà su Disney+ a fine 2020, la conferma è arrivata questa sera attraverso un video promozionale.

La notizia era nell’aria da settimane, ma è servito un video promozionale relativo ai prodotti in via di rilascio da qui alla fine del 2020 per mettere la parola fine alle discussioni: WandaVision sarà pronto per fine anno.

Non resta che attendere l’ufficialità proveniente dai Marvel Studios.

WANDAVISION

PRODUZIONE : Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck.

: Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck. TRAMA : Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare. CAST : Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn. IN TV: Prossimamente su Disney+.

IL VIDEO