Sarah Snook protagonista di “Persuasione”, adattamento del romanzo di Jane Austen

Sarah Snook, star della celebre serie Succession, sarà la protagonista di Persuasione, l’adattamento cinematografico del romanzo scritto da Jane Austen.

Stando a Deadline, il lungometraggio sarà diretto da Mahalia Belo e la sceneggiatura sarà firmata da Jessica Swale. Al centro della storia c’è la giovane e benestante Anne Elliot che rompe il fidanzamento con Frederick Wentworth perché il ragazzo non soddisfa le sue aspettative sociali. Molti anni dopo, l’uomo torna con una fortuna. Che cosa succederà allora?

Il progetto sarà prodotto da Searchlight Pictures e la BBC co-finanzierà il progetto.

Vedremo presto Sarah Snook in Pieces of a Woman, film presentato alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che ha permesso a Vanessa Kirby di conquistare la Coppa Volpi per la miglior interprete femminile.