Star Trek 4 conterà su un cast completamente nuovo

Arriva la doccia fredda per gli amanti della saga Star Trek rigenerata da J.J. Abrams: il cast del quarto capitolo sarà completamente nuovo.

A dispetto di alcune indiscrezioni trapelate in rete qualche mese fa, che volevano Chris Pine ed il cast storico di ritorno, quest'oggi è stato il regista Noah Hawley a spegnere gli entusiasmi. Parlando con il The Hollywood Reporter, il regista ha riferito che il suo film conterà su personaggi nuovi, sottolineando la possibilità di un re-casting.

Per quanto riguarda la trama, Hawley ha esposto per grandi linee quella che sarà la visione del suo Star Trek, avvicinandolo per ambientazioni e contesti a Star Trek II: The Wrath of Kahn del 1982. Cosa avrà voluto dire con questa affermazione Hawley? Non resta che attendere nuovi aggiornamenti.

Star Trek 4

La regia è stata affidata a Noah Hawley.

CAST: Non Annunciato

TRAMA: Non Definita

AL CINEMA: Nessuna data.