Production Weekly aggiorna sulle riprese di The Batman 2

Le riprese del cinecomic The Batman 2 partiranno a fine anno, a confermarlo è stato lo specialista Production Weekly.

All’interno del nuovo aggiornamento di Production Weekly, infatti, è noto che la produzione del sequel di The Batman partirà da novembre 2023, ed interesserà i Warner Bros. Levensden Studios di Londra, gli stessi studi che hanno ospitato alcune delle riprese del primo film. Nessun dettaglio, invece, riguardo le locations per le riprese da esterno. Ricordiamo che la release ufficiale del film è stata fissata per il 3 ottobre 2025.

The Batman 2 sarà diretto da Matt Reeves, il cui impegno si estenderà anche a livello sceneggiativo in collaborazione col suo socio Mattson Tomlin. Chiaramente Robert Pattinson riprenderà il ruolo di Bruce Wayne, ed ovviamente del suo alterego, il Crociato di Gotham. Sul casting, è molto probabile il ritorno anche di Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, di Jeffrey Wright come il Commissario Gordon, di Andy Serkis come Alfred, di Zoe Kravitz come Selina Kyle/Catwoman e di Barry Keoghan come Joker.

Come oramai noto, The Batman 2 sarà distribuito attraverso il marchio DC Elseworlds, un asset distaccato dalla nuova realtà nota come DC Studios, i cui CEO sono James Gunn e Peter Safran. A tal proposito, trovate a questo nostro indirizzo i film e le serie tv ce faranno parte della prima fase dell’immenso progetto DC Universe.