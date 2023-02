Warner Bros. Discovery ha firmato un accordo con la Middle Earth Enterprises, società che possiede i diritti delle opere di J.R.R. Tolkien, ed ora punta a nuovi film tratti da Il Signore degli Anelli.

Passata dalle mani della The Saul Zaentz Company alla Embracer Group nel 2022, la Middle Earth Enterprises ha finalmente trovato un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery riguardo allo sfruttamento di alcune importanti proprietà intellettuali legate al grande scrittore J.R.R. Tolkien, e chiaramente il primo pensiero va ad un nuovo film ambientato nella magica Terra di Mezzo.

In merito all’accordo, Lee Guinchard, CEO della divisione operativa di Embracer “Freemode” ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di iniziare questo nuovo viaggio in collaborazione con New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, portando l’incomparabile mondo di J.R.R. Tolkien nuovamente sul grande schermo in modi inediti ed entusiasmanti. […] Capiamo quanto queste opere siano amate, e lavorando al fianco dei nostri partner intendiamo rendere onore al passato, guardare verso il futuro e aderire al più alto livello di qualità e di valori produttivi”.

Ovviamente siamo solo all’alba di un nuovo percorso produttivo, ma di certo protagonista sarà la New Line Cinema (divisione di Warner Bros. Discovery), già protagonista delle due trilogie cinematografiche (Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit). Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

A margine di questo accordo, va ricordato che Amazon detiene dal 2018 i diritti di sfruttamento di alcune opere firmate da J.R.R. Tolkien (pagate 250 milioni di dollari), e che da queste ha realizzato la serie di successo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la cui prima stagione (la recensione) è andata in onda nel corso del 2022.

FONTE: DEADLINE