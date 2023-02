Steven Yeun nel cast del cinecomic Marvel’s Thunderbots

L’attore Steven Yeun ha ottenuto un ruolo di spicco in Thunderbolts, uno dei prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe.

La conferma dell’ingaggio è arrivata questa sera attraverso un aggiornamento raccolto da SuperHeroHype. Non si conoscono ancora i dettagli del ruolo, ma la fonte conferma che si tratterà di una posizione nel film non di poco conto, e che non è escluso che tale ruolo possa essere esteso in altri film dell’MCU. Steven Yeun è noto principalmente per il ruolo di Glenn in The Walking Dead, ma non va dimenticato che lo scorso anno ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscars per il ruolo di Minari.

Thunderbolts sarà diretto da Jake Schreier, con Eric Pearson impegnato in cabina sceneggiativa. Nel cast sono attualmente presenti Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine), Sebastian Stan come Winter Soldier, Ayo Edebiri e Steven Yeun. Il film sarà distribuito nelle sale a partire dal 26 luglio 2024.

Il fumetto originale riunisce alcuni dei più grandi villain Marvel Comics in un’unica squadra nota come Thunderbolts. Tra i personaggi presenti in questa famigerata squadra in cerca di redenzione, il Barone Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominio, US Agent, il Soldato d’Inverno.