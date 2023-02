L’emittente HBO Max ha ufficialmente ordinato la realizzazione della serie prequel di IT dal titolo Welcome to Derry.

Annunciata all’inizio del mese di novembre, la nuova serie finalmente ottenuto il via libera, ed ora vedrà la luce sull’emittente HBO Max. Il regista di IT “Andy Muschietti” si occuperà di dirigere alcuni episodi, ma anche di produrre a livello esecutivo, mentre Jason Fuchs (It: Capitolo 2) sarà coinvolto come co-showrunner insieme a Brad Caleb Kane (Black Sails).

Sulla trama di Welcome to Derry non ci sono ancora molti dettagli, ma secondo indiscrezioni potrebbe essere ambientata negli anni sessanta precedendo così gli eventi narrati nel film del 2017 IT: Capitolo Uno. Ad ogni modo questa nuova serie andrà ad espandere l’universo narrativo firmato dal Stephen King nel suo iconico romanzo dell’orrore.

Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito.

FONTE: THE WRAP