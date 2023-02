Abbiamo visto La ragazza e il cosmonauta (Dziewczyna i kosmonauta), la serie romantico/fantascientifica in sei episodi di produzione polacca, dal 17 febbraio disponibile su Netflix. Questo il nostro commento.

La ragazza e il cosmonauta è stata diretta da Bartek Prokopowicz su una sceneggiatura di Agata Malesińska. Nel cast Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Jędrzej Hycnar, Magdalena Boczarska, Grzegorz Damięcki, Jakub Sasak, Vanessa Alexander, Zofia Jastrzębska, Anna Cieślak e Daria Polunina.

I sei episodi di cui è composta la prima – e per il momento l’unica – stagione raccontano di una straordinaria spedizione spaziale e di un amore che può superare il tempo tra una ragazza e un cosmonauta che ritorna sulla Terra, inspiegabilmente non invecchiato, trent’anni dopo la sua partenza.

REGIA E SCENEGGIATURA

La narrazione si concentra su tre personaggi principali, mentre l’ambientazione si alterna lungo due piani temporali: il 2022 e il 2052. Il tema principale di La ragazza e il cosmonauta è focalizzato sulla forza e la portata dei sentimenti che governano una persona nelle diverse fasi della vita. Da un lato la spontaneità, rappresentata dalla giovinezza, dall’altro un’età matura in cui si tende a fare i conti con le conseguenze di decisioni prese molti anni prima.

Le premesse che questo spettacolo potesse essere interessante – anche sotto il punto di vista fantascientifico – c’erano, ciononostante lo sviluppo della storia è deludente, soprattutto è l’ambientazione futuristica che risulta più debole. La sceneggiatura è incapace di far fronte a molte questioni su cui dovrebbe basarsi una storia di fantascienza.

La trama di La ragazza e il cosmonauta prende la forma di scene frammentate, interrotte all’improvviso e collegate tra loro solo da una vaga idea di base. Il ritmo è lento i dialoghi sono spesso banali e a volte inutilmente prolissi. L’intero corpus narrativo risulta esageratamente annacquato. Inoltre la sottotrama creata per donare maggiore brio e tensione al racconto – dove viene svelato il vero motivo del viaggio nello spazio – risulta prevedibile e poco approfondita. Sarebbe stato forse meglio tralasciare inutili lungaggini per ottenere un racconto più snello, più frizzante, maggiormente intrigante e dall’andamento meno noioso.

FOTOGRAFIA E ASPETTO TECNICO

Gli effetti speciali non sono certo meritevoli di menzione, così come la fotografia che risulta di buona fattura solo nelle scene realizzate all’interno di locali fortemente illuminati e carichi di contrasto. La colonna sonora invece risulta ben curata.

CAST E RECITAZIONE

La recitazione degli attori che interpretano i personaggi principali, siano essi legati alla linea temporale del 2022 o all’altra del 2052, rientra nella media. Nessuno di loro infatti brilla in maniera particolare.

CONCLUSIONE

In La ragazza e il cosmonauta una buona idea alla base del racconto è stata sprecata miseramente. La componente fantascientifica è stata sviluppata in maniera mediocre in favore di un banale triangolo amoroso. Inoltre i personaggi risultano caratterizzati tanto superficialmente da non permettere quel necessario contatto empatico con lo spettatore. Il risultato finale è assolutamente negativo.

Sconsigliata a chi ama la fantascienza, poco consigliata a chi ama le commedie romantiche!