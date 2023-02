Box Office USA: anteprime da 2 milioni per Cocainorso

Il prossimo weekend negli USA vedrà Ant-Man 3 ancora in testa al Box Office, nonostante ciò potrebbe vivere un esordio interessante per Cocainorso.

Secondo i dati offerti dal The Hollywood Reporter, infatti, la bizzarra commedia dark diretta da Elizabeth Banks ha raccolto 2 milioni di dollari attraverso le classiche anteprime del giovedì. Le stime degli analisti, a tal proposito, prevedono un esordio per Cocainorso tra i 15 ed i 17 milioni almeno. Ricordiamo che il film ha un budget di circa 30 milioni di dollari, pertanto è molto probabile che possa rappresentare una scommessa vinta da parte di Universal Pictures.

Diretto da Elizabeth Banks, il film è ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.

Il cast presenta i nomi di Keri Russell (The Americans), O’Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton), Christian Convery-Jennings (Sweet Tooth), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida), Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Hannah Hoekstra (Charlie’s Angels, 2019) e Aaron Holliday (Sharp Objects), con la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale (The Americans) e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey).

