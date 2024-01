Il sabato di cinema italiano ha premiato Povere Creature!, primo nel Box Office Italia davanti a I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno.

In attesa dei dati della domenica, Povere Creature! di Yorgos Lanthimos (qui la nostra recensione) è balzato in testa al botteghino nazionale nella giornata di sabato. Candidato a ben 11 premi Oscars (qui tutte le nomination), il film con Emma Stone ha raccolto ieri 663 mila euro, ed ora viaggia con un parziale di 1,26 milioni da giovedì.

Dopo una partenza in prima posizione, I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno è scivolato ieri in seconda posizione con un nuovo incasso di 622 mila euro, ed un parziale di 1,38 milioni in tre giorni. Sarà interessante, con gli incassi della domenica, capire se l’accoppiata di comici italiani riuscirà a vincere il botteghino completo del weekend. In terza posizione si è posizionato, invece, la commedia romantica Tutti Tranne Te (qui il trailer) con 406 mila euro (totale 758 mila).

FONTE: CINEGURU