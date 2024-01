Sundance Film Festival: i vincitori dell’edizione 2024

Nella giornata di ieri sono stati annunciati i vincitori dell’edizione 2024 del Sundance Film Festival, la storica kermesse cinematografica americana.

Ad aggiudicarsi il Gran Premio della Giuria come Miglior film Americano Drammatico è stato In the Summers della regista Alessandra Lacorazza, quest’ultima protagonista anche della categoria Premio Speciale della Giuria per la Regia. Love Me, il film con Kristen Stewart, ha portato a casa, invece, l’Alfred P. Sloan Science-In-Film Initiative Award.

Ma diamo una lettura alla lunga lista di vincitori.

Sundance Film Festival 2024: i vincitori.

U.S. Grand Jury Prize: Dramatic

In the Summers diretto da Alessandra Lacorazza

U.S. Grand Jury Prize: Documentary

Porcelain War diretto da Brendan Bellomo, Slava Leontyev,

World Cinema Grand Jury Prize: Dramatic

Sujo diretto da Astrid Rondero, Fernanda Valadez

World Cinema Grand Jury Prize: Documentary

A New Kind of Wilderness diretto da Silje Evensmo Jacobsen

Waldo Salt Screenwriting Award

A Real Pain Sceneggiatore: Jesse Eisenberg

NEXT Innovator Award

Little Death diretto da Jack Begert

Festival Favorite Award

Daughters diretto da Angela Patton, Natalie Rae

Audience Award: U.S. Documentary

Daughters diretto da Angela Patton, Natalie Rae

Audience Award: U.S. Dramatic

Didi diretto da Sean Wang

Audience Award: World Cinema Documentary

Ibelin diretto da Benjamin Ree

Audience Award: World Cinema Dramatic

Girls Will Be Girls diretto da Shuchi Talati

Audience Award: NEXT

Kneecap diretto da Rich Peppiatt

Sundance Film Festival 2024: i Premi Speciali della Giuria.

World Cinema Documentary Special Jury Award for Craft

Nocturnes Diretto da Anirban Dutta, Anupama Srinivasan

World Cinema Documentary Special Jury Award for Cinematic Innovation

Soundtrack to a Coup d’Etat diretto da Johan Grimonprez

Special Jury Award for NEXT presented by Adobe

Desire Lines diretto da Jules Rosskam

Sundance Film Festival 2024: i Premi della giuria.

Miglior Regia: World Cinema Documentary

Ibelin diretto da Benjamin Ree

Miglior Regia: U.S. Documentary

Sugarcane diretto da Julian Brave NoiseCat ed Emily Kassie

Miglior Regia: U.S. Dramatic

In the Summers diretto da Alessandra Lacorazza

Miglior Regia: World Cinema Dramatic

In the Land of Brothers diretto da Raha Amirfazli e Alireza Ghasemi

Jonathan Oppenheim Premio al Miglior Montaggio: U.S. Documentary

Frida diretto da Carla Gutiérrez

Sundance Film Festival 2024: Altri Premi Speciali della Giuria.

World Cinema Dramatic Premio Speciale per la Giuria

Handling the Undead – Compositore: Peter Raeburn

World Cinema Dramatic Premio Speciale della giuria per la recitazione

Girls Will Be Girls – Preeti Panigrahi

U.S. Documentary Premio Speciale della Giuria per l’Arte del Cambiamento

Union diretto da Stephen Maing, Brett Story

U.S. Dramatic Premio Speciale della Giuria per la Miglior Interpretazione di un attore emergente

Nico Parker – Suncoast

U.S. Dramatic Premio Speciale della Giuria: Cast

Didi

U.S. Documentary Premio Speciale della Giuria per il Sonoro

Gaucho Gaucho diretto da Michael Dweck, Gregory Kershaw

Sundance Film Festival 2024: i Cortometraggi.

Gran Premio della Giuria

The Masterpiece (Spagna) Diretto da Alex Lora Cercos

Premio della Giuria: U.S. Fiction

Say Hi After You Die (U.S.) Diretto da Kate Jean Hollowell

Premio della Giuria: International Fiction

The Stag (Taiwan) Diretto da An Chu

Premio della Giuria: Nonfiction

Bob’s Funeral (U.S.) Diretto da Jack Dunphy

Premio della Giuria: Animazione

Bug Diner (U.S.) Diretto da Phoebe Jane Hart

Premio Speciale della Giuria per la Regia

The Looming (U.S.) Diretto da Masha Ko

Pisko the Crab Child is in Love (Japan) Diretto da Makoto Nagahisa

Sundance Film Festival 2024: Alfred P. Sloan Science-In-Film Initiative

Miglior Film

Love Me (U.S.) Diretto da Sam e Andy Zuchero