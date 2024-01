Fantastic Four: sceneggiatura ancora soggetta a riscrittura?

Le riprese del cinecomic Fantastic Four dovrebbero essere fissate per la prossima estate, ma a che punto è la pre-produzione?

In attesa di ottenere aggiornamenti sul casting, l’insider Daniel Richtman (sempre molto attendibile quando si parla di cinecomic) ha riferito che i Marvel Studios avrebbero ingaggiato Michael Weber e Scott Neustadter per riscrivere nuovamente la sceneggiatura. I due scrittori hanno ottenuto una nomination agli Oscars per “The Disaster Artist“, mentre tra i crediti figurano anche i lavori svolti su “Colpa delle stelle” e “Città di carta“.

Tornando al casting, alcune testate giornalistiche nei giorni scorsi hanno puntato su Pedro Pascal come Reed Richards, ma anche su Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach per Susan Storm, Johnny Storm e Ben Grimm. Riguardo i villain, invece, Javier Bardem, Cillian Murphy e Mads Mikkelsen sono i nomi che circolano in merito ai ruoli di Galactus e Dottor Destino.

Fantastic Four: regia, cast, trama.

Il film sui Fantastici 4 è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney, e darà il via alla Fase 6 dell’MCU. La regia è stata affidata a Matt Shakman dopo l’addio di Jon Watts. Lo sceneggiatore Josh Friedman ha riscritto la sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer.

La release di Fantastic Four nelle sale è stata fissata per il 14 febbraio 2025.