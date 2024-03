Oscar 2024: Oppenheimer stravince

Per la prima volta la notte degli Oscar è stata trasmessa in diretta su Rai1 con la conduzione del giornalista-conduttore Alberto Matano.

Una conduzione abbastanza ingessata rispetto a quella più impostata (e preparata!) a cui ci aveva abituati Sky con Gianni Canova e Francesco Castelnuovo. Anche gli ospiti in studio appaiono fin troppo composti nei loro commenti alle nomination, solamente Stefania Sandrelli si sbilancia con commenti di pancia in confronto alle più che pacate Ambra Angiolini e Claudia Gerini.

Per nostra fortuna quest’anno la cerimonia degli Oscar 2024 ha avuto inizio a mezzanotte -un’ora prima rispetto al solito (!!)- con un Jimmy Kimmel in forma più che smagliante! Non sono mancate le battute sulle mancate nomination per Margot Robbie e Greta Gerwing per Barbie e sull’interpretazione di Emma Stone in Povere Creature! che interpreta una donna con il cervello di una bambina.

Nel corso della cerimonia non si sono risparmiate battute sul fenomeno barbenheimer, neanche dai protagonisti dei rispettivi film Emily Blunt e Ryan Gosling saliti sul palco per omaggiare stunt men e controfigure del cinema. Ma, allo stesso tempo non mancati sia dal palco che nel corso del red carpet appelli per un cessate il fuoco e per una pace in Palestina. Il conflitto non è unicamente sulla striscia di Gaza ma è ancora acceso anche in Ucraina, che sale sul palco grazie al riconoscimento ottenuto al documentario 20 Days in Mariupol.

Chissà se la delegazione francese si sta mangiando le mani per non aver candidato Anatomia di una caduta anche nella categoria di miglior film straniero, probabilmente si, perché si è conquistata la meritatissima statuetta per la miglior sceneggiatura.

Povere Creature! conquista i riconoscimenti tecnici della scenografia, costumi e del trucco e Emma Stone porta a casa la sua seconda statuetta come miglior attrice. Robert Downey jr conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista in Oppenheimer. Come anche Christopher Nolan dopo tante candidature riceve il riconoscimento come miglior regia. Il suo film carico delle sue 13 candidature, ottiene 7 statuette come miglior film, regia, attore protagonista, attore non protagonista, fotografia, montaggio, colonna sonora.

Purtroppo l’Italia e Matteo Garrone non ce l’hanno fatta, La zona d’interesse è stato decretato come miglior film straniero. Non era una cinquina facile, tutti i film candidati hanno ottenuto un ottimo riscontro nelle loro uscite al cinema. Delusi? No, perché non possiamo sentirci totalmente scippati del premio.

Oscar 2024: i vincitori

MIGLIOR FILM: Oppenheimer

MIGLIOR REGIA: Christopher Nolan – Oppenheimer

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Emma Stone – Povere creature!

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Cillian Murphy – Oppenheimer

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Robert Downey Jr. – Oppenheimer

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE: Anatomia di una caduta (Justine Triet e Arthur Harari)

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: American Fiction (Cord Jefferson)

MIGLIOR SCENOGRAFIA: Povere Creature! (James Price, Shona Heath, Zsuzsa Mihalek)

MIGLIOR FOTOGRAFIA: Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

MIGLIOR MONTAGGIO: Oppenheimer (Jennifer Lame)

MIGLIORI COSTUMI: Povere creature! (Holly Waddington)

MIGLIOR TRUCCO: Povere Creature! (Nadia Stacey, Mark Coulier, Josh Weston)

MIGLIOR SONORO: La zona d’interesse (Tarn Willers, Johnnie Burn)

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI: Godzilla Minus One

MIGLIOR COLONNA SONORA: Oppenheimer (Ludwing Gõrangsson)

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE: What Was I Made For? – Barbie (Billie Eilish)

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE: La zona d’interesse (Regno Unito)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE: l ragazzo e l’airone, di Hayaho Miyazaki

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

MIGLIOR DOCUMENTARIO: 20 Days in Mariupol

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO: The Last Repair Shop

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO LIVE ACTION: The Wonderful Story of Henry Sugar