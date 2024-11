Oceania 2 | in regalo l’esclusiva card negli UCI Cinemas

UCI Cinemas celebra il ritorno in sala di Vaiana e Maui in Oceania 2 con un regalo unico, l’esclusiva card Disney Lorcana “Vaiana – Avventuriera per Terra e per Mare”. Il film, distribuito da The Walt Disney Company Italia, uscirà nelle sale cinema a partire dal 27 novembre.

Chi acquisterà il biglietto online o sull’app del Circuito UCI, per uno degli spettacoli compresi tra il 27 novembre e l’8 dicembre, riceverà in omaggio l’imperdibile card “Vaiana — Avventuriera per Terra e per Mare”, una carta unica destinata a impreziosire il mazzo dei giocatori che la posseggono.

Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

Nella versione italiana del film sarà Giorgia a dare voce a Matangi, figura misteriosa che si inserisce tra i nuovi personaggi di Oceania 2, interpretando anche il nuovo brano “Perditi”. Dopo il primo film tornano Emanuela Ionica, che darà voce ai dialoghi di Vaiana, e Chiara Grispo che interpreterà le canzoni della protagonista, Fabrizio Vidale (Maui), Angela Finocchiaro (Nonna Tala) e molti altri.

Oceania 2 è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy® Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Jared Bush e Miller sono gli sceneggiatori del film, i produttori esecutivi sono Jennifer Lee, Bush e Johnson.

