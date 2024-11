Robert Pattinson con Christopher Nolan nel suo nuovo film

Il cast del nuovo film di Christopher Nolan continua ad accogliere attori di primo livello, l’ultimo dei quali è Robert Pattinson.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il protagonista di The Batman sarà tra gli interpreti principali del nuovo film di Nolan, la cui trama è ancora tenuta sotto il più stretto segreto. Robert Pattinson e Nolan hanno già collaborato in occasione del film sci-fi dal titolo “Tenet“.

Come anticipato, la trama – ma anche soltanto il titolo – del nuovo film di Nolan è tenta sotto chiave dallo stesso regista, e questo nonostante le tante supposizioni fatte nel corso delle ultime settimane. Secondo fonti interne, infatti, il film NON parlerà di vampiri, e NEPPURE di elicotteri speciali in un film action. L’unico dato certo è che il film sarà distribuito da Universal Pictures dal 17 luglio 2026.

Pattinson si unisce ad un cast straordinario formato al momento da Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o ed Anne Hathaway. Il regista ha scritto la sceneggiatura, e produrrà con la sua compagna e moglie Emma Thomas per il loro banner Syncopy. Le riprese dovrebbero partire nella prima metà del 2025.

