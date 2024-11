La divisione nazionale della Disney ha svelato quest’oggi le voci italiane di Oceania 2, l’atteso film animato in arrivo nelle sale dal 27 novembre 2024.

Emanuela Ionica (Vaiana dialoghi) e Chiara Grispo (Vaiana canzoni) ritorneranno ad offrire la loro voce così come è accaduto per il primo film, con loro torneranno anche Fabrizio Vidale (Maui) e Angela Finocchiaro (Nonna Tala). Tra le voci nuove spicca invece la new entry rappresentata dalla cantante Giorgia, il suo personaggio sarà Matangi, figura misteriosa che si inserisce tra i nuovi personaggi di Oceania 2, che interpreterà anche il nuovo brano “Perditi”.

Oceania 2 | Tutte le Voci Italiane nel dettaglio

Emanuela Ionica e Chiara Grispo interpretano rispettivamente i dialoghi e le canzoni di Vaiana, la stessa giovane donna tenace che, diventata una navigatrice, aveva attraversato l’oceano e affrontato il fuoco e i pericoli di Te Kā per trovare e liberare Te Fiti. Leader entusiasta e devota della sua isola di Motunui, Vaiana continua a guardare ai suoi antenati per capire chi è e da dove proviene. Il suo legame con il mare è forte, ma la sua nuova missione la costringerà a fare appello a una forza interiore che non è sicura di avere.



Fabrizio Vidale è Maui che torna a essere un semidio formidabile, brandendo il magico amo da pesca che gli permette di trasformarsi in vari animali a seconda di ciò che la situazione richiede. Dopo l’avventura che gli ha cambiato la vita al fianco di Vaiana ha continuato a fare ciò che fanno i semidei, incrociando le strade di altri semidei e cercando avventure. Ma quando Vaiana ha bisogno che si unisca a lei nel suo viaggio più impegnativo di sempre, Maui accetta. Chee-hoo!



Giorgia è Matangi, una figura misteriosa che mette in discussione tutto ciò che Vaiana pensa di sapere su se stessa. Circondata da pipistrelli e volpi volanti, Matangi è un tutt’uno con il suo esercito alato, il che rende un po’ complicato lavorare con lei. “Amo Matangi”, afferma il regista David Derrick Jr. “È stato Nalo a darle quel ruolo per impedire a chiunque di raggiungere Motufetú. Non le piace essere intrappolata e vuole la sua libertà”.

Emanuela lonica è Vaiana (dialoghi)

Chiara Grispo è Vaiana (canzoni)

Fabrizio Vidale è Maui

Danilo Salpietro, è Moni, il cantastorie

Giulia Luzi è Loto, inventrice con un grande cuore

Marco Mete è Kele, membro dell’equipaggio di Vaiana

Giorgia, è Matangi, una figura misteriosa

Luna Tosti, è Simea, sorella minore di Vaiana

Roberto Pedicini, è Capo Tui, papà di Vaiana e rispettatissimo leader di Motunui

Micaela Incitti è Sina, mamma di Vaiana e rispettatissima leader di Motunui

Angela Finocchiaro è Nonna Tala

Dario Oppido è Tautai Vasa, antico antenato di Vaiana e della sua famiglia

Alistair Abell è Heihei, il gallo sprovveduto grande fan di Vaiana

Roberto Fidecaro è Nalo, il dio delle tempeste

Sophie Murgia, Giulietta Rebeggiani & Emma Puccio sono i Vaianabes

Oceania 2 | Note di produzione

Oceania 2 è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy® Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Jared Bush e Miller sono gli sceneggiatori del film, i produttori esecutivi sono Jennifer Lee, Bush e Johnson.

Oltre ad Auli‘i Cravalho (Vaiana) e Dwayne Johnson (Maui), il cast di voci della versione originale include la star Rachel House (Nonna Tala), Temuera Morrison (Chief Tui) e Nicole Scherzinger (Sina), insieme a Hualālai Chung, David Fane e Rose Matafeo che prestano la loro voce rispettivamente a Moni, Kele e Loto, i nuovi membri dell’equipaggio di Vaiana. Fanno parte delle voci originali del film anche Awhimai Fraser, voce del nuovo misterioso personaggio Matangi; Gerald Ramsey che interpreta l’antenato di Vaiana, Tautai Vasa; e Khaleesi Lambert-Tsuda che presta la propria voce all’adorante e adorabile sorellina di Vaiana, Simea.

La Trama: Vaiana e Maui sono pronti per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

Correlati