Matt Reeves aggiorna sullo sviluppo di The Batman 2

Il regista Matt Reeves ha fornito in queste ore alcuni importanti aggiornamenti riguadanti The Batman 2, ma anche in generale su quello che lui chiama BatVerso.

Intervistato da Collider, infatti, Reeves ha confermato che in questi giorni è attivamente impegnato nella scrittura della sceneggiatura in collaborazione col suo socio Mattson Tomlin. Le parole del regista, però, non si sono fermate al sequel di The Batman confermando indirettamente lo sviluppo di un “BatVerso” con nuovi interessanti progetti da annunciare nei prossimi mesi. Sulla serie spin-off incentrata sul Pinguino di Colin Farrell, inoltre, il regista ha riferito che la storia andrà ad influenzare narrativamente The Batman 2.

In attesa di nuovi aggiornamenti in merito, ecco la nostra recensione.

IL FILM

The Batman è stato diretto da Matt Reeves, con un cast composto da Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Sinossi: Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.