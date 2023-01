William H. Macy nel cast di Kingdom of the Planet of the Apes

William H. Macy è entrato a far parte del cast di Kingdom of the Planet of the Apes, il nuovo capitolo del franchise nato nel 1968 con il cult Il Pianeta delle Scimmie.

William H. Macy, il cui ruolo in Kingdom of the Planet of the Apes ancora non è stato svelato, è un poliedrico attore statunitense. La sua attività non si ferma alla sola recitazione essendo anche regista, sceneggiatore e produttore. Lo ricordiamo in televisione in uno dei suoi ruoli più famosi nella serie televisiva E.R. – Medici in prima linea dove interpreta il dottor David Morganstern.

Nel 1996 ha ottenuto una candidatura agli Oscar quale miglior attore non protagonista in Fargo, il film scritto e diretto dai fratelli Coen. Nel 2003 ha vinto inoltre due Emmy Award, uno come miglior attore protagonista, e uno come co-sceneggiatore per il film La vera storia di Billy Porter.

KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES

Il nuovo film sarà ambientato molti anni dopo gli eventi apprezzati in The War – Il Pianeta delle Scimmie (2017) su una sceneggiatura firmata da Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa e Amanda Silver (L’alba del pianeta delle scimmie) e Patrick Aison (Prey). Wes Ball (regista della trilogia Maze Runner) si occuperà di dirigere il film per 20th Century Studios.

Tra i membri del cast di Kingdom of the Planet of the Apes sono presenti Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Eka Darville (Jessica Jones), Peter Macon (The Orville). Joe Hartwick Jr. (trilogia di Maze Runner), Travis Jeffery (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar), Neil Sandilands (Sweet Tooth), Sara Wiseman (Love Birds), Ras-Samuel Welda’abzgi, Lydia Peckham (Cowboy Bebop) e William H. Macy. Rick Jaffa, Amanda Silver, Jason Reed (Mulan) saranno produttori, mentre Peter Chernin e Jenno Topping produttori esecutivi.

Il Pianeta delle Scimmie è uno dei franchise 20th Century Studios più popolari e duraturi che ha ottenuto più di 1,7 miliardi di dollari in tutto il mondo. Basato su un romanzo di Pierre Boulle, il primo film della saga è stato distribuito da Twentieth Century-Fox nel 1968 ed è diventato uno dei maggiori successi dell’anno, vincendo uno speciale Academy Award®, seguito da quattro sequel cinematografici e due serie televisive. Un remake, Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, diretto da Tim Burton, è uscito nel 2001. Successivamente, il reboot del 2011, L’alba del pianeta delle scimmie, è stato seguito da due sequel, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie del 2014 e The War – Il pianeta delle scimmie del 2017.

