Trailer e poster dall’ultima stagione di The Flash

The CW ha diffuso in rete il trailer ufficiale della stagione numero 8 di The Flash, l’ultima della serie facente parte dell’ArrowVerse.

L’ottava stagione farà il suo esordio negli Usa – su The CW – a partire dall’8 febbraio 2023, mentre in Italia la messa in onda potrebbe avvenire non prima del prossimo autunno. In fondo alla pagina, con il trailer, trovate anche il poster.

THE FLASH (STAGIONE 9)

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash saranno presenti Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, Stephen Amell e Jesse L. Martin, ma anche Javicia Leslie, la protagonista della serie Batwoman.

La stagione numero 9 conterà solo 13 episodi, e riprenderà il racconto una settimana dopo l’epica battaglia del Team Flash contro l’Anti-Flash nel finale dell’ottava stagione. Ora che il villain è stato sconfitto una volta per tutte, Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton) possono finalmente stare vicini meglio e più di prima. Quando un letale gruppo di malviventi guidato da una nuova, potente minaccia scende nelle strade di Central City, Flash e la sua squadra lavorano insieme per sconfiggerli, scoprendo un nuovo mortale avversario determinato a sfidare l’eroica eredità di Barry.

IL TRAILER DELLA STAGIONE 8

IL POSTER DELLA STAGIONE 8