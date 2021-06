Abbiamo visto Lupin – Parte 2, i nuovi episodi della serie francese Netflix, prodotta da Gaumont ed interpretata da Omar Sy. Questa è la recensione.

La storia di Lupin – Parte 2 riprende dal momento successivo in cui Assane Diop (Omar Sy) si ritrova in balia di tanti Arsenio Lupin travestiti, ma anche con Guedira (Soufiane Guerrab) oramai conscio dell’identità segreta dello stesso Diop, ed il figlio preda degli uomini di Pellegrini. Da quel punto Diop mette tutto se stesso per chiudere la vicenda.

La seconda parte della fortunata serie francese presenta cinque episodi con la promessa di dare nuove risposte con la terza già confermata da Netflix. Ancora una volta il celebre romanzo di Maurice Leblanc fà da cornice ed ispirazione per i nuovi episodi, con Omar Sy chiamato a rendere giustizia ad un personaggio diventato leggenda.

Seppur eccellente dal punto di visto registico, con panoramiche di Parigi mozzafiato ed un uso certosino della fotografia, Lupin abbandona quell’effetto magnetico che aveva incollato allo schermo il pubblico durante la sua prima parte (qui la recensione), e lo fa abbracciando schemi narrativi prevedibili e ripetitivi, con l’utilizzo di flashback talvolta ingombranti. Tutta l’energia, il dinamismo e le sorprendenti ingegnosità a livello sceneggiativo che hanno fatto amare la serie Lupin al pubblico di Netflix sembrano qui un lontano ricordo. Tale sensazione è sempre più evidente man mano che gli episodi spingono la storia verso un finale giusto, ma tutto sommato prevedibile.

La sfrontatezza d’animo che ha caratterizzato Assane Diop nella prima parte lascia spazio ad aspetti caratteriali di sicuro meno appeal per il target di pubblico a cui la serie si ispira. Ciononostante la classe di Omar Sy riesce a sopperire a certe mancanze, affossando talvolta la luce degli altri personaggi, a nostro avviso troppo mal caratterizzati per risultare apprezzabili.

Il risultato finale è nel complesso interessante, anche se di certo sotto le aspettative “altissime” profuse dopo la visione dei suoi primi episodi. La terza parte, a tal proposito, potrebbe chiudere le avventure di Assane Diop, magari tornando ai suoi “antichi” fasti.

Lupin – Parte 2 è disponibile su Netflix a partire dall’11 giugno.

