Il remake Sony Pictures del cult di fantascienza Barbarella potrebbe aver trovato il suo regista in Edgar Wright.

Da tempo in fase di sviluppo attivo in casa Sony, il tanto agognato remake di Barbarella potrebbe finalmente aver intrapreso la strada giusta per approdare al cinema. Secondo un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, infatti, lo studios starebbe trattando con Edgar Wright (Last Night in Soho, Baby Driver) per il posto vacante in cabina di regia. Wright, tra l’altro, prossimamente sarà impegnato con Paramount Pictures per un altro remake, ossia Running Man.

L’attrice lanciatissima Sydney Sweeney è collegata al ruolo da protagonista sin dal lontano ottobre 2022, a tal proposito, THR conferma ancora il suo impegno attoriale, assieme alle trattative congiunte con Jane Goldman e Honey Ross per la sceneggiatura.

Barbarella è un film del 1968 ispirato ad una serie di fumetti firmati da Jean-Claude Forest. Al centro della trama una mercenaria (col volto di Jane Fonda) che viaggia per l’universo in cerca di uno scienziato che minaccia di distruggere la vita. Nel tempo il film è divenuto un vero e proprio cult.

