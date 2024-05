Reduce dal successo ottenuto con Challengers, il regista Luca Guadagnino sta costruendo il cast del suo prossimo film dal titolo After the Hunt.

Questa notte il The Hollywood Reporter, infatti, ha riferito che il cast del nuovo film del regista italiano ha ottenuto il benestare di Andrew Garfield per un ruolo centrale nel film. Il due volte candidato all’Oscar, e celebre interprete in tre film del supereroe Spider-Man, in After the Hunt avrà la compagnia di Julia Roberts, da tempo collegata al progetto.

La trama del film si concentrerà su una professoressa universitaria costretta a confrontarsi con il proprio oscuro passato quando uno studente di spicco lancia un’accusa contro uno dei suoi colleghi.

After the Hunt è l’ennesimo progetto legato al mega accordo stipulato da Luca Guadagnino con Amazon MGM Studios, dello stesso accordo fanno parte per l’appunto Challengers (qui la nostra recensione) ed il precedente Bones and All. Il regista italiano dirigerà la pellicola da una sceneggiatura firmata da Nora Garrett. Le riprese dovrebbero partire questa estate.

Oltre ad Amazon MGM Studios, in cabina di produzione spicca il nome di Brian Grazer, con la sua Imagine Entertainment, e quello dello stesso Guadagnino. Al momento non ci sono dettagli riguardo la data di lancio in sala.

Correlati