Ancora spettacolo nel nuovo scoppiettante spot di Black Widow

E’ apparso in rete – via social – un nuovo scoppiettante spot di Black Widow, il cinecomic “diviso tra Cinema e Disney+” atteso in Italia per il prossimo 7 luglio.

Il breve spot mostra alcune delle sequenze più spettacolari finora apprezzate in rete, ma focalizza maggiormente l’attenzione verso il misterioso villain Taskmaster, in quest’ultimo periodo sempre più protagonista della campagna promozionale. A tal proposito, va detto che i Marvel Studios ad oggi non hanno ancora svelato il nome dell’attore – o attrice – dietro la maschera di Taskmaster.

Solo ieri sono apparsi in rete alcuni speciali poster destinati ai diversi circuiti cinematografici statunitensi, li trovate seguendo questo nostro articolo.

BLACK WIDOW

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Il film è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson. CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone. DISTRIBUZIONE: L’uscita è fissata per il 9 luglio 2021, con distribuzione ibrida tra Cinema e Disney+ (accesso Vip). In Italia approderà nelle sale il 7 luglio e solo due giorni dopo su Disney+ con Accesso Vip.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.

Family, back together again 👊 Tickets and pre-orders available now for Marvel Studios' #BlackWidow. Experience July 9. https://t.co/GTqvNa6Yj7 pic.twitter.com/RIkFxlsVAt — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 13, 2021