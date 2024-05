Nicolas Cage confermato per la serie su Spider-Man Noir

Amazon MGM Studios ha confermato la realizzazione della serie in live action su Spider-Man Noir, e Nicolas Cage sarà il protagonista.

Il nome di Cage era già trapelato nei mesi scorsi per una possibile trattativa, ma soltanto oggi si è avuta la conferma ufficiale in occasione del periodico upfront di Amazon, l’evento dedicato ai progetti più interessanti da portare in catalogo nella prossima stagione. Il premio Oscar Nicolas Cage, quindi, è stato confermato per il ruolo da protagonista, e pertanto tornerà nel Marvel Universe dopo aver interpretato in due film l’antieroe Ghost Rider, e doppiato proprio Spider-Man Noir nei due film d’animazione della Sony.

Ecco le parole di Vernon Sanders, capo della televisione presso Amazon MGM Studios, sulla scelta di Cage:

“Il talentuoso Nicolas Cage è la scelta ideale per il nostro nuovo supereroe e l’esperto team di produttori composto da Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal e l’incredibile team di Sony è impegnato ad espandere questo franchise nel modo più autentico.”

La serie è nata da un’idea di Oren Uziel in collaborazione con Phil Lord e Chris Miller, che supervisionano queste serie come produttori esecutivi, e che hanno già avuto a che fare con Spider–Man Noir nel film animato Spider-Man: Un nuovo universo. A quanto pare, lo show sarà ambientato in un universo alternativo ancora fermo negli anni trenta.

Amazon Studios al momento ha un accordo in essere con Sony Pictures. Da questo accordo, oltre al suddetto Spider-Man Noir, è nata anche la serie – sempre in live action – Silk: Spider Society, attualmente però ferma ai box.

FONTE: THR

