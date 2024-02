Nicolas Cage in trattative per la serie su Spider-Man Noir

La serie in live action su Spider-Man Noir è uno dei progetti Sony in via di sviluppo, e la partecipazione di Nicolas Cage sembra essere una priorità.

In via di sviluppo oramai da un anno, con un nuovo showrunner ingaggiato lo scorso dicembre (qui nel dettaglio), la serie live action su Spider-Man Noir potrebbe aver finalmente convinto Nicolas Cage a salire a bordo del progetto. Secondo un ultimo report (lo stesso relativo a Silk: Spider Society di ieri), infatti, è ora noto che Sony e Amazon sono in trattative con la star hollywoodiana per il ruolo da protagonista, ruolo tra l’altro già rivestito – come doppiatore – in Spider-Man: Un Nuovo Universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, e sarà nostra priorità riportarli nel caso.

Intanto nel weekend la Sony ha spinto Madame Web nelle sale con risultati non proprio esaltanti al botteghino (qui il Box Office USA), a tal proposito vi proponiamo la nostra recensione.

Spider-Man Noir: la serie.

La serie è nata da un’idea di Oren Uziel in collaborazione con Phil Lord e Chris Miller, che supervisionano queste serie come produttori esecutivi, e che hanno già avuto a che fare con Spider–Man Noir nel film animato Spider-Man: Un nuovo universo, doppiato lo ricordiamo da Nicolas Cage. A quanto pare, lo show sarà ambientato in un universo alternativo ancora fermo negli anni trenta.

Amazon Studios al momento ha un accordo in essere con Sony Pictures. Da questo accordo, oltre al suddetto Spider-Man Noir, è nata anche la serie – sempre in live action – Silk: Spider Society, attualmente però ferma ai box.

