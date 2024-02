Box Office Italia: vince Past Lives, flop per Madame Web

Poche emozioni nel Box Office Italia post-San Valentino: vince Past Lives, mentre per Madame Web è confermato il flop.

In Italia come nel resto del mondo (qui il Box Office USA), l’esordio del cinecomic Madame Web è da considerare un vero e proprio flop. Il nuovo film Marvel della Sony, non solo è stato distrutto dalla critica (qui la nostra recensione), ma ha vissuto anche un passaparola terribile da parte del pubblico, ed il risultato non poteva che rispecchiare tali dati, le premesse pre-release (non esattamente idilliache), con un esordio da soli 622 mila euro nel weekend (781 mila con San Valentino). Peggio di così non si poteva altro.

Chi invece ha si è comportato discretamente all’esordio è stato Past Lives, primo con 854 mila euro nel weekend, ed un totale da San Valentino di 1,09 milioni. Il film è stato accompagnato da ottime recensioni, pertanto potrebbe offrire una buona tenuta anche nelle prossime settimane. Tra le altre novità del weekend, Romeo è Giulietta ha esordito con 643 mila euro in cinque giorni, mentre I Tre Moschettieri – Milady ne ha raccolti solo 241 mila.

Povere Creature! (la nostra recensione), per concludere, ha tenuto bene il secondo posto con un nuovo incasso da 642 mila euro, ed ora viaggia con un totale di 7,35 milioni (il miglior incasso del 2024 fino ad oggi).

FONTE: CINEGURU