Silk: Spider Society è uno dei progetti Sony in via di sviluppo legati al personaggio di Spider-Man. Ma a che punto sono i piani di produzione?

All’inizio del mese di dicembre abbiamo riferito di una causa legale avviata dalla Writers Guild Association nei confronti di Amazon Studios (e di conseguenza anche di Sony) a causa dei ritardi perpetrati nel riavvio della writers room dopo la chiusura dello sciopero degli sceneggiatori. Bene, ora è stato riferito (via The Ankler) che tali ritardi sarebbero dovuti al licenziamento della suddetta writers room, ad eccezione della showrunner Angela Kang e uno dei co-produttori esecutivi.

Secondo la fonte, la “tabula rasa” di Sony/Amazon sarebbe avvenuta con l’obiettivo di rendere più appetibile la serie al pubblico maschile (troppo girl power!?), e che alcuni episodi sarebbero già stati scritti prima dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori. A tal proposito, sarebbe utile ottenere informazioni più dettagliate a riguardo.

Come noto, la serie Silk: Spider Society è solo il primo dei progetti live action legati al mito di Spider-Man che verrà prodotto da Amazon Studios e MGM in collaborazione con Sony Pictures, a tal proposito va ricordato che in via di sviluppo attivo c’è anche una serie incentrata su Spider-Man Noir, proprio come riportato in questo nostro ultimo aggiornamento.

Silk: Spider Society sarà ispirata al personaggio creato da Dan Slott e Humberto Ramos. Al centro della trama dei fumetti Cindy Moon, una donna di origine coreana-americana che viene morsa dallo stesso ragno che ha cambiato la vita a Peter Parker. Cindy va poi alla ricerca della sua famiglia mentre diventa la supereroina chiamata Silk.